КДЦ «Октябрь» открывает двери для югорских зрителей Фото: КДЦ «Октябрь»

КДЦ «Октябрь» представит долгожданную праздничную концертную программу «Год спустя». Мероприятие, которое состоится 28 марта откроет концертную деятельность центра в очном формате, вынужденно приостановленную из-за пандемии. Впервые за долгое время артисты вновь выйдут на большую сцену перед югорским зрителем.

- 28 марта исполнится ровно год с момента, когда деятельность культурно-досугового центра «Октябрь», как и других учреждений культуры, перешла в онлайн-формат. Столько же наши артисты не виделись со зрителями, не выступали на большой сцене. Поэтому весь коллектив центра испытывает особый трепет, радость и волнение перед предстоящим концертом, – сообщает директор КДЦ «Октябрь» Екатерина Гарькина.

Екатерина Гарькина также подчеркнула, что творческие коллективы с нетерпением ждут встречей с югорчким зрителем. Этот концерт станет для нас настоящим праздником и потому, что за несколько дней до мероприятия мы отметим День работника культуры.

В концертной программе «Год спустя» примут участие: Народные самодеятельные коллективы хор русской песни «Раздолье» и вокальный ансамбль «Славяне», вокальные ансамбли «Солисты «Югры» и «Карандаши», Образцовый художественный коллектив ансамбль народного танца «Алатырь», хореографический коллектив «Жизнь в движении», театр танца «Партер», шоу-группы «Арт-Микс» и «Барбарики».

Для сохранения здоровья югорчан при посещении учреждения стоит соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, санитарную обработку рук. А также администрация центра просит находится в концертном зале – строго в масках и на местах согласно купленным билетам.