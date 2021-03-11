В акции «День донорского совершеннолетия» в Ханты-Мансийске участвовали 266 человек Фото: Окружная клиническая больница

Ежегодно в первый месяц весны в России проводится акция «День донорского совершеннолетия». Акция направлена на привлечение студенческой и рабочей молодежи к безвозмездному донорству. Акция состоялась в отделении переливания крови Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.

В ней приняло участие рекордное число - 266 человек. В их числе студенты БУ «Ханты-Мансийской государственной медицинской академии» - 117 человек. Впервые стали донорами 11 человек. За время акции медики взяли 138,3 литров цельной крови, из неё произведено 58,1 литров плазмы.

Сотрудники отделения переливания крови провели выездную акцию в Ханты-Мансийской государственной медицинской академии: в холле учебного заведения организовали пункт для проведения исследований. Каждый желающий студент смог узнать свою группу крови, резус-фактор и уровень гемоглобина.

Все доноры получили памятные подарки от Службы крови. А те, кто впервые сдали кровь получили свидетельства о донорском совершеннолетии.