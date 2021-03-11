В Югре за взятку и вымогательство будут судить бывшего полицейского Фото: pixabay.com

Следственные органы Уральского СУ на транспорте СК РФ завершили расследование уголовного дела против бывшего сотрудника Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки, вместе с вымогательством.

По версии следствия, в феврале 2020 года полицейский для повышения раскрываемости преступлений, совершенных по линии незаконного оборота наркотиков, в карман одежды мужчины подбросил наркотики.

Кроме того, в апреле 2020 года оперуполномоченный линейного отдела, задержав мужчину с наркотиками, стал вымогать у задержанного взятку. После чего, получив согласие на её передачу, отсыпал часть обнаруженного наркотика, уменьшив его размер. В результате действий полицейского задержанный мог избежать уголовной ответственности за более тяжкое преступление.

Стоит отметить, что преступления выявлены сотрудниками управления собственной безопасности УТ МВД России на транспорте. Во время следствия проделана значительная работа по сбору необходимых доказательств виновности оперуполномоченного. Допрошены свидетели, проведены очные ставки, осмотры мест происшествий, а также исследования с полиграфом.

В итоге собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направят в суд.