Пенсионерка из Урая отдала лже-банкирам 300 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Виртуальные карманники умело обворовывают югорчан. Так, за минувшие сутки жители округа пополнили кошельки аферистов более чем на 2 миллиона рублей.

Так, пожилая жительница Югорска в надежде подзаработать на интернет-площадке «International Bitcoin Exchange» перевела аферистам 390 тысяч рублей.

В Урае пенсионерка, общаясь с лже-банкирами, переводила свои сбережения с различных банковских карт на счета мошенников в надежде, что сохранит свои деньги. Ущерб превысил 300 тысяч рублей.

А 40-летняя северянка, желая провести вечер в приятной компании, созвонилась с молодым мужчиной и договорилась о приватной встрече. Внесла предоплату за оказанные услуги почти 10 тысяч рублей, но отдохнуть ей так и не удалось, кавалер оказался аферистом.

Два молодых человека проживающие в Нягани хотели устроиться на работу в крупную нефтяную компанию. Им позвонил якобы сотрудник отдела кадров и рассказал о перспективных вакансиях. Парни заинтересовались и пошли на условия, которые рассказал собеседник. Он пообещал подготовить пакет необходимых документов, но не бесплатно. В итоге за мнимые рабочие места северянам обошлись в сумму 80 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.