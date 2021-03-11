Число заболевших коронавирусом в Югре на 11 марта 2021 года увеличилось на 93 человека Фото: pixabay.com

За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 93 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах. С марта в Югре зарегистрировано 52 559 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 71 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 20 диагностирована пневмония, у 2 человек наблюдалось бессимптомное течение болезни. Контакт установлен в 88 случаях, по 5 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции находятся 5 001 человек, сняты с наблюдения 196 690 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 4 079 человек, всего прошли обследование 1 458 272 жителя Югры.

За сутки больше всего случаев коронавируса выявлено: в Сургуте – 25; Ханты-Мансийске – 21; Нижневартовске – 11; Нефтеюганске – 9.

Также случаи ковида зафиксированы: в Мегионе – 4; Березовском районе – 4; Когалыме – 3; Югорске – 3; Урае – 2; Советском районе – 2; Покачах – 2; Пыть-Яхе – 2; Нягани – 1; Октябрьском районе – 1; Радужном– 1; Ханты-Мансийском районе – 1; Белоярском районе – 1.

Состояние 63 пациентов по-прежнему тяжелое, 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки ещё 3 человека скончались от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 765 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 182 человека, за весь период пандемии вылечились 50 712 югорчан.