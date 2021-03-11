Кража денег, карт и чужих документов: в Югре зарегистрировано 73 преступления Фото: Татьяна Коркина

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 73 преступления, по горячим следам раскрыто 53.

В дежурную часть Нефтеюганского района обратился мужчина с заявлением о краже. В столовой кто-то похитил его барсетку, в которой находилась банковская карта с пин-кодом. Во время следствия нашелся подозреваемый – 33-летний мужчина, который не растерялся и воспользовался находкой. В ближайшем банкомате снял с чужого счета 50 тысяч рублей. Затем отправился в магазин, где купил телефон, чехол и наушники, которые оплатил похищенной картой. В общем, ущерб, нанесенный заявителю, превысил 65 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ещё одна кража карты зафиксировано в Нягани. Преступление произошло в непринужденной домашней обстановке, во время распития спиртного, 70-летний мужчина показал своему 50-летнему компаньону карту. Тот решил воспользоваться ситуацией и незаметно забрал её себе. На следующий день северянин купил в местных магазинах алкоголь и оплатил покупку на 3,5 тысячи рублей чужой картой. Подозреваемый признался в преступлении и теперь находится под подпиской о невыезде.

В Нефтеюганске полицейские нашли мужчину, который специально повредил чужой автомобиль. Безработный 25-летний подозреваемый дал признательные показания.

В Сургутском районе на очередное преступление решился 30-летний безработный мужчина. В ночные часы, он разбил балконное стекле и залез в чужую квартиру, откуда вынес паспорт , водительское удостоверение, сотовый телефон и 3 тысяч рублей, принадлежащие потерпевшему. Возбуждено уголовное дело, на данный момент преступник находится в ИК-11 за ранее совершенное преступление.