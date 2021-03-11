Югорские медики рассказали об электронном прививочном сертификате Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Специалисты рассказали об электронном прививочном сертификате, обязательным условием для формирования которого является подтвержденная учетная запись пациента на Госуслугах. Сразу после постановки первой прививки медработники вносят данные привитого в единый федеральный реестр. В день прохождения второго этапа сведения о прививке вносятся в единый реестр. После обновления на портале Госуслуг автоматически формируется сертификат о том, что пациент полностью прошел вакцинацию против коронавируса.

- Сертификат представляет собой штрих-код. Документ можно скачать на компьютер или телефон, а при желании - распечатать. В том случае, если по завершению двух этапов вакцинации сертификат не отобразился в личном кабинете, то документ оформляется на бумажном носителе специалистами учреждения. Порядка 10 сертификатов нами уже оформлено, - поясняет Алена Шульга, заведующая отделением профилактики Няганской городской поликлиники.

Няганские медики сообщают, что наиболее частые причины, по которым сертификат о завершении вакцинации против COVID-19 не формируется автоматически - это не указанные полностью данные при регистрации на портале Госуслуги, например, отсутствие СНИЛС или номера медицинского полиса.