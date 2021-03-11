Погода в Югре на 11 марта 2021 года: мороз и ветер Фото: Виктория Терина

В период 10 – 12 марта 2021 года местами в северных районах Югры (Березовский, Белоярский и северная часть Сургутского района) ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15 ºС и более.

Метеорологическая обстановка в Югре 11 марта: Днём температура воздуха -19,-24 °С, в северных районах -25,-30 °С, в южных и восточных -11,-16 °С. Ночью –29,-34 ºС, при прояснениях -36,-41 °С, в южных и восточных районах -19,-24 °С. Переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь, днем слабая метель. Ветер северо-восточный 3 – 8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -19,-21 °С, ночью -31,-33 ºС. Переменная облачность. Без осадков, изморозь, днем слабая метель. Ветер северо-восточный 3 – 8 м/с, днем порывы до 13 м/с.

В Сургуте: Днём -23 °С, ночью -26 °С, небольшой снег, ветер северо-восточный 4-6 м/с.

В Нижневартовске: Днём -20 °С, ночью -21 °С, небольшой снег, ветер северо-восточный 4-6 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -23 °С, ночью -27 °С, небольшой снег, ветер северо-восточный 4-7 м/с.

В Когалыме: Днём -26 °С, ночью -29 °С, облачно с прояснениями, ветер северо-восточный 4-5 м/с.