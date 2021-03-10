В Нижневартовске осужден несовершеннолетний наркосбытчик Фото: Татьяна Коркина

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор несовершеннолетнему жителю Амурской области. Он признан виновным в незаконном сбыте наркотиков.

Государственным обвинителем представлены суду достаточно доказательств того, что несовершеннолетний житель Амурской области приехал в Нижневартовск для продажи наркотиков. Действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, он получил от "продавца" синтетические наркотики для дальнейшего распространения наркозависимым жителям города.

Подсудимый часть наркотиков разместил в «тайники-закладки» на территории города Нижневартовска, а оставшуюся часть хранил при себе. В октябре 2020 года его задержали сотрудниками полиции после размещения очередной партии наркотиков.

Суд, согласившись с обвинением, учитывая возраст подсудимого, назначил наркосбытчику наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.