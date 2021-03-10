В столице Югры пройдет Открытый Кубок округа по бодибилдингу и фитнесу Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

В субботу, 13 марта, в Ханты-Мансийске пройдет Открытый Кубок округа по бодибилдингу и фитнесу. Проведут его в Центре развития теннисного спорта. Сильнейшие спортсмены Югры и других регионов России будут соревноваться в категориях: классический бодибилдинг (абсолютная категория), бодибилдинг, фитнес-женщины и бодифитнес женщины.

Победители и призеры определяться в разных ростовых категориях. В «фитнес женщины» спортсменки будут разведены на три группы: до 163 см, свыше 163 см и в абсолютной категории. Мужчины будут демонстрировать свое тело в ростовой категории до 175 см, до 180 см, свыше 180 см и в абсолютной категории. Девушки в категории бодифитнес покажут свои тренированные фигуры в ростовой категории свыше 168 см и в абсолютной категории.

Соревнования стартуют 13 марта в 18:00, вход на мероприятие свободный, но с соблюдением всех норм безопасности и эпидемиологических требований.