В Ханты-Мансийке провели первую операцию по пересадке сердца Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Специалисты окружной клинической больницы Ханты-Мансийска впервые выполнили трансплантацию сердца. Операция длилась 4 часа 15 минут.

После снятия зажима с аорты и пуска кровотока новое сердце сразу само восстановило правильный ритм. После окончания операции пациента доставили в реанимацию и в тот же день он уже дышал самостоятельно. Через трое суток после операции из отделения реанимации его перевели в кардиохирургическое отделение.

- Во время выполнения процедуры мы не столкнулись с дополнительными проблемами. Организационно и технически система отлажена очень четко. Это заслуга команды хирургов и трансплантологов, которые до нас прошли путь по пересадке почки и печени. Опыт коллег существенно облегчил нашу задачу, - комментирует кардиохирург Сергей Стефанов.

По мнению врачей, сама операция и послеоперационный период проходили без осложнений. Пациент чувствует себя хорошо, уже выписан и находится под наблюдением кардиолога. Ему предстоит реабилитация.

- Не смотря на то, что у специалистов ОКБ небольшой опыт в проведении подобных операций – они молодцы. По сути, для того чтобы выполнить операцию по пересадке сердца необходимо оборудование, которое используется в кардиохирургии. К этому нужно приставить грамотную команду – руки и голову. И самое главное – донорские органы, – сказал Сергей Готье, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России.

На сегодняшний день в листе ожидания на пересадку сердца стоит 12 человек, и ещё 17 югорчан находятся под наблюдением.