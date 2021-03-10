В Югре из-за погоды отменили гонку Чемпионата России по биатлону Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

В связи с низкой температурой воздуха в Югре отменили мужскую и женскую командные гонки Чемпионата России по биатлону, запланированные на сегодняшний день. Температура воздуха в Югре составляет -25 градусов по Цельсию, мы сообщали, что в течение дня в отдельных районах округа ожидается сильный мороз.

- Согласно правилам соревнований самая низкая температура - 20 градусов, кроме того, учитываются влажность и скорость ветра. Более 10 лет я провожу соревнования на территории нашего спортивного комплекса и за это время мы отменили гонку лишь один раз, но и то на внутренних соревнованиях, которые проходили среди юношей, - сказал главный судья соревнований Владислав Заикин.

Он также отметил, что в этом году зима выдалась крайне суровой. В рамках крупных соревнований это происходит впервые, за исключением случая падения мачты на Кубке мира в 2016 году.

- Что касается проведения следующих гонок, жюри будет собираться отдельно по каждому дню. Завтра в 11 утра пройдет совещание по поводу смешанной эстафеты. Речь о переносе гонок нет, старт не переносится, а отменяется полностью, - добавил главный судья.

Напомним, мы писали, что гонки первого этапа Чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске планировали провести 10, 12 и 14 марта.