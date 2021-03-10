В отдельных районах Югры ожидается морозная погода Фото: Виктория Терина

По прогнозам синоптиков с 10 по 12 марта в Березовском, Белоярском районах, а также в северной части Сургутского района ожидается морозная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15 ºС и более.

ГУ МЧС России по ХМАО – Югре напоминает, что в период морозов возрастает риск возникновения пожаров, причиной которых становятся нарушения правил безопасности при использовании печей и электрооборудования. Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.

Для безопасности рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа и не оставлять печи во время топки без наблюдения, ни в коем случае не поручать следить за ними малолетних детей.

Автовладельцам следует уделить внимание исправности транспорта, проверить состояние электропроводки и соединения систем подачи топлива, масла, тосола.

Кроме того, югорчанам при низких температурах следует избегать длительного пребывания на улице и одеваться теплее.

При возникновении происшествий сообщите по телефону 101 или 112.