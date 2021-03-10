В Югре наступает завершающий период использования ледовых переправ Фото: Виктория Терина

В начале апреля при устойчивом повышении температуры воздуха государственные инспекторы по маломерным судам приступят к закрытию ледовых переправ.

Сегодня в регионе действуют 99 ледовых переправ, 56 из них межмуниципального значения. С учётом фактического состояния льда через переправы разрешено движение транспорта массой до 30 тонн.

- Под воздействием солнца лёд на реках региона начинает менять свою структуру, - говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Югре Ольга Кашкарова.

Ольга Кашкарова сообщает, что в начале апреля наступит сезон закрытия ледовых переправ в связи с невозможностью их использования. На сегодняшний день на переправах не зафиксировано каких-либо изменений, все ледовые дороги открыты для передвижения транспорта.

Специалисты, обслуживающие ледовые переправы, проверяют состояние ледового покрова и буквально через две недели начнётся планомерное снижение грузоподъемности переправ. Специалисты по безопасности на водных объектах рекомендуют югорчанам заранее планировать свои передвижения по зимним автомобильным дорогам и ледовым переправам.

ГУ МЧС России по ХМАО напоминает, что выезд на лёд вне ледовых переправ связан с риском для жизни. Регулярная проверка толщины льда проходит только в пределах официальных местах. Кроме того, при передвижении по переправам необходимо выполнять требования всех информационных знаков.