Югорчанин, украв деньги у пенсионерки решил прихватить с собой бензопилу Фото: ОМВД России по Кондинскому району

В посёлке Болчары к полицейскому обратилась 83-летняя жительница. Пожилая женщина пожаловалась, что из её кошелька украли 5 тысяч рублей, но при этом она не смогла сказать в какой конкретно день произошла кража. Пенсионерка пояснила, что она проживает вместе с сыном, к нему постоянно приходят его знакомые, соседи и друзья. Полученную на днях пенсию она положила в кошелёк, который хранила у себя под подушкой на кровати. Спустя несколько дней после получения денег она решила обнаружили, что из кошелька пропали 5 тысяч.

Участковый нашел подозреваемого которым оказался местный 39-летний житель. Мужчина пояснил, что на днях он приходил к своему знакомому, который проживает со своей престарелой матерью. Воспользовавшись моментом, он похитил деньги, которые потратил по своему усмотрению. Кроме того, уходя, на веранде, он увидел бензопилу и прихватил её с собой.

Возбужденно уголовное дело, полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемого и помимо бензопилы нашли краденые фляги и бочки. Подозреваемый пояснил, что несколько дней назад он их тоже украл в банях и сараях своих односельчан.

Мужчине может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.