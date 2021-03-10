В Ханты-Мансийске стартует Чемпионат России по биатлону Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

В Ханты-Мансийске спортсмены выйдут на старт командной гонки. Сначала начнутся соревнования у мужчин, а затем медали разыграют женщины. Эту гонку жители и гости окружной столицы смогут увидеть вживую, впервые за всю многолетнюю историю биатлонного центра Ханты-Мансийска.

В биатлонной дисциплине принимают участие команды по четыре человека, которые стартуют одновременно с интервалом в две минуты между командами. Дистанция у мужчин - 10 км, у женщин - 7,5 км. На первом огневом рубеже два спортсмена ведут стрельбу из положения, лёжа и пробегают количество 150-метровых штрафных кругов, равное общему числу промахов. Затем стоя стреляют два оставшихся спортсмена. По времени финиша последнего участника команды считается её итоговое время.

В первом блоке Чемпионата примут участие 74 спортсмена из 14 регионов России. Югорская команда самая крупная и состоит из 13 спортсменов (7 мужчин и 6 женщин). Они поборются за медали командной гонки, смешанной эстафеты и большого масс-старта, которые пройдут 10, 12 и 14 марта соответственно.

Среди югорских биатлонистов немало титулованных спортсменов: победительница и медалистка этапов Кубка IBU Анастасия Поршнева, победительница первенства и чемпионата России Татьяна Воронова, призер чемпионатов России Дмитрий Иванов и другие.