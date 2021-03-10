Покупка наркотиков и кража денег: в Югре зарегистрировано 40 преступлений за сутки Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 40 преступлений.

В Когалыме задержали 26-летнего неработающего мужчину, который незаконно купил через интернет наркотики общей массой 0,87 грамма, для личного употребления вместе с другом. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признался в преступлении и теперь дожидается наказания под подпиской о невыезде.

В Югорске продавцом-кассиром, воспользовавшись своим служебным положением, присвоил себе 7 тысяч рублей. Он признал свою вину.

Кроме того, за минувшие дни раскрыто 6 ранее совершенных преступлений. Сотрудниками уголовного розыска Ханты-Мансийска задержан 22-летний молодой человек, который в счет оплаты покупок на сайте «apple online store», украл с чужой банковской карты 200 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники уголовного розыска Нижневартовска нашли ранее судимого мужчину, который украл кабельную продукцию длиной 30 метров из подъезда жилого дома по улице Пермской. Ущерб составил 3 тысяч рублей. Нарушитель под подпиской о невыезде дожидается наказания.