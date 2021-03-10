Число заболевших коронавирусом в Югре на 10 марта 2021 года увеличилось на 90 человек Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба в Югре за сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 90 новых случаев COVID-19 в 12 муниципалитетах. С каждым днём ситуация стабилизируется и уменьшается число новых случаев заболевания. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 52 466 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 72 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у 3 человек бессимптомное течение болезни. Контакт установлен в 90 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 4 822 человека, сняты с наблюдения – 196 587 жителей округа. За сутки на COVID-19 обследованы 311 человек, всего пошли обследование 1 454 193 югорчанина.

За сутки больше всего случаев заболевания ковидом выявлено: в Сургуте – 26; Ханты-Мансийске – 21; Нижневартовске – 14; Урае – 7; Нягани – 6.

Также случаи коронавируса зафиксированы: в Нефтеюганске – 4; Когалыме – 3; Советском районе – 3; Кондинском районе – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Югорске – 1; Октябрьском районе – 1.

В тяжелом состоянии по-прежнему остаются 66 пациентов, 38 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё 2 человека за минувшие сутки скончались от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 762 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 127 человек, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 50 530 жителей Югры.