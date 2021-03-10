Югорские мужчины доверились аферистам и потеряли свои деньги Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 9 случаев мошенничества. Аферисты пополнили свои доходы за счёт доверчивости югорчан, причем чаще мужчин, почти на 3 миллиона рублей.

Так, 38-летний вартовчанин решил отправиться в поездку по маршруту «Москва-Кострома». Хотел сэкономить и оперативно добраться, поэтому воспользовался всем известным приложением «БлаБлаКар». После бронирования авто югорчанину пришло сообщение от водителя, который попросил оплатить услуги и скинул ссылку. Югорчанин не раздумывая, ввёл реквизиты карты и пароли, после чего с его счета списались 30 тысяч рублей. На подобную уловку «купился» и житель Сургута. Он планировал попутно добраться до Уфы также через приложение. Ему пришлось отдать за несостоявшуюся поездку около 8 тысяч рублей.

Другой 20-летний сургутянин, используя интернет-магазин «wheels_toyota_lexus» пытался купить комплект колес для своего авто. Через Ватсап связался с продавцом и перевел на указанный счет 85 тысяч рублей, но доставки так и не дождался. А житель Ханты-Мансийска совершал похожую покупку через «Авито», которая обошлась ему в 15 тысяч рублей. Что тот, что другой стали очередными жертвами аферистов.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.