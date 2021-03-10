Эксперты определили список брендов-лидеров в социальных инвестициях

Фото: pixabay.com

Совместным исследованием Центра стратегических разработок и ЦСП «Платформа» определен список брендов-лидеров в социальных инвестициях. Эксперты отмечают наступление нового этапа в социальном инвестировании крупного бизнеса. Меняются идеология и стратегия. Развиваются долгосрочные стратегии и институты для управления социальными программами. Среди крупных промышленных компаний выделился пул лидеров, создавших на своих территориях эффективные практики. Однако обмен опытом между компаниями ситуативен, практики не получают системного осмысления.

Фото: Центр социального проектирования «Платформа»

На основе интервью с экспертами определили список брендов-лидеров в социальных инвестициях.

Фото: Центр социального проектирования «Платформа»

По нескольким параметрам в числе лидеров чаще оказываются металлурги укорененность на территории, зависимость территории от предприятия, важность человеческого капитала, частная форма собственности, международные компании. Опыт металлургов интересен, но не масштабируем: формирует синдром полной опеки. В «распределенных» компаниях менее понятны лидеры и инструменты.

Лидеры мнений среди экспертов имеют фрагментарную осведомленность о программах, склонны обобщать частный опыт. Построение единого социального образа, в том числе за счет ESG-стратегии Тенденция – социальные политики как продолжение основной деятельности.

Фото: Центр социального проектирования «Платформа»

Благодаря исследованию выяснилось, что если компания – центр территории, для программ бизнеса характерны «веерные» программы, невозможность заниматься проектами одного профиля; бизнес чаще восполняет функции муниципалитета; вектор на программы развития среды, ее диверсификации; бизнес чаще выступает инициатором программ и ищет модели распределения ответственности; здесь чаще рождаются креативные практики для территории и сложные модели развития.

Фото: Центр социального проектирования «Платформа»

Если компания – один из игроков на территории, для программ бизнеса присуще меньше возможностей для создания значимого эффекта, необходимость фокусировок, таргетирования программ; больше выражен акцент на репутационные программы.