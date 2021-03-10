В Югре могут снять ряд ограничений, связанных с COVID-19 Фото: pixabay.com

В Югре провели заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, под председательством исполняющего обязанности губернатора Югры Алексея Шипилова.

Как отметили на заседании, в регионе продолжает снижаться число случаев заболевания коронавирусом. Руководитель Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева добавила, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе на сегодняшний день также ниже эпидемиологического уровня.

Кроме того, в Югре продолжается вакцинация жителей против COVID-19. Уже привито первым компонентом вакцины 47 983 человека. Это медицинский персонал, работники сферы социального обслуживания, предприятий промышленности, образования и жители старше 60 лет. Кроме того, по информации департамента здравоохранения Югры, привит 3 991 югорчанин, проживающий в труднодоступных, отдаленных местностях, 758 человек из числа коренных народов Севера. В полном объеме завершили вакцинацию 34 636 человек.

Также во время совещания отметили, что медицинская реабилитация пациентов, перенесших коронавирус, проводится в 7 региональных учреждениях здравоохранения. Это окружные больницы в Урае, Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе, Сургуте, Лангепасе и Нижневартовске.

Исполняющий обязанности губернатора Алексей Шипилов также обратил внимание на действующие в округе ограничения. Он подчеркнул, что при снижении уровня заболеваемости и появлении коллективного иммунитета населения после вакцинации ограничительные меры будут сниматься.

- Ограничения связаны со временем работы объектов общественного питания, количеством зрителей на спортивных мероприятиях, нахождением детей в возрасте до 14 лет на улице в сопровождении родителей, выезды организованных групп на отдых и оздоровление. Прошу оценить на предмет эффективности и возможности их снятия, - поручил Алексей Шипилов.

На заседании оперштаба выступил и директор департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин. Он отметил, что в этом году выпускники пройдут государственную итоговую аттестацию по упрощённым правилам. Такое решение принято из-за распространения коронавируса, чтобы минимизировать риски заражения.

- Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам – русскому языку и математике и получить по результатам аттестат о среднем общем образовании, - сообщил Алексей Дренин.

Видеозапись заседания доступна в официальных аккаунтах губернатора в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники».