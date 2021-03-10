Погода в Югре на 10 марта 2021 года: преимущественно без осадков Фото: Виктория Терина
Метеорологическая обстановка в Югре 10 марта: Днём температура воздуха -17,-22 °С, местами -7,-12 °С. Ночью -25,-30 °С, при прояснениях -35,-40 °С, по восточным районам -15,-20 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с.
В Ханты-Мансийске: Днём -18,-20 °С, ночью -27,-29 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с.
В Сургуте: Днём -21 °С, ночью -31 °С, ясно, ветер северный 2-3 м/с.
В Нижневартовске: Днём -17 °С, ночью -25 °С, малооблачно, ветер северо-западный 2-4 м/с.
В Нефтеюганске: Днём -23 °С, ночью -32 °С, ясно, ветер северный 2-3 м/с.
В Когалыме: Днём -26 °С, ночью -35 °С, ясно, ветер северный 2-3 м/с.