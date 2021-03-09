Строительство жилья в Югре обсудят в прямом эфире Фото: Виктория Терина

Губернатор Югры Наталья Комарова в своих аккаунтах в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники» проведет онлайн-встречу с жителями Югры.

- Друзья, 20 февраля на тематическои онлаи н-встрече «Управдомы» мы договорились обсудить вопросы жилищного строительства, качество, безопасность нового жилья, его энергоэффективность. Посвятим им нашу встречу в пятницу, 12 марта, в 11:00, - написала Наталья Владимировна в своих социальных сетях.

В прямом эфире примут участие председатель общественного совета при департаменте строительства Югры Сергеи Дмитриев, председатель некоммерческого потребительского общества «Центральныи » Ирина Прокудина (г. Лянтор), член Общественнои палаты Югры Александр Тарасенко.

Кроме того, во время встречи ответы на проблемные и актуальные вопросы жителей, поступившие в комментариях к анонсам встречи, а также через систему «Инцидент», дадут представители отраслевых департаментов и эксперты.

Вопросы и предложения принимаются в комментариях к соответствующим постам, размещенным в социальных сетях губернатора и группе Югра.