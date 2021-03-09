Вартовчанка поверила лже-полицейскому и перевела деньги мошенникам Фото: Виктория Терина

В Нижневартовске в полицию обратилась 33-летняя жительница с заявлением о мошенничестве. Полицейские выяснили, что югорчанке позвонила аферистка, которая представилась работником службы безопасности банка и сообщила, что мошенники пытаются оформить кредит. Затем злоумышленница перевела разговор на мужчину, который также представился работником банка.

Аферист сказал женщине, что со стороны банка ей окажут необходимую помощь, а также пообещал, что вскоре ей перезвонят из полиции так как по данному случаю возбуждено уголовное дело. Через некоторое время потерпевшей позвонил мнимый полицейский и сообщил, что в его работе находится уголовное дело, а также убедил выполнять все требования работника банка. После этого женщине пришло сообщение, в котором находился документ от банка, с текстом о необходимости внесения денег на «безопасный счёт». По указанию сотрудника службы безопасности, вартовчанка обналичила 235 тысяч рублей со своей кредитной карты и перевела всю сумму через банкомат мошенникам.

Возбуждено уголовное дело.