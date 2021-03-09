Окружная столица Югры готовится к сезону паводков Фото: Виктория Терина

В Ханты-Мансийске с нетерпением ждут весеннего потепления, но вместе с ним приходит и сезон паводков. Коммунальные службы города уже готовятся к этому периоду. Для того, чтобы снизить риск затопления, утвердили график вывоза снега. В первую и вторую категорию входят центральные улицы города с высокой интенсивностью движения автомобилей и людей. Это улицы Мира, Чехова, Объездная, Калинина, Пионерская и другие. Третья и четвёртая категории – улицы где движение меньше.

Снег вывозится с парков и площадей города, а также игровых и спортивных площадок. Уборку снега с придомовых территорий и крыш осуществляют управляющие компании и ТСЖ.

С начала зимнего сезона на полигон уже вывезли 600 тысяч кубометров снега, значительная часть которого переработана на снегоплавильном пункте. Сейчас на полигон вывозятся оставшиеся снежные массы.

- На сегодня у нас с Муниципальным дорожно-эксплуатационным предприятием согласован график по вывозу снега с улиц третьей и четвертой категорий. К уборке приступили в соответствии с графиком - с 1 марта, - уточнил заместитель директора Департамента городского хозяйства.

К противопаводковым мероприятиям города уже подготовлены все 6 канализационных насосных станций, прочищено и пропарено 100% коллекторов, водопропускных труб (закрытого типа), а также по 10 % кюветов и железобетонных лотков. В мероприятиях планируют задействовать 20 аварийных бригад.

Кроме того, ведётся работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций на реках и водоемах, в привычных для югорчан местах выхода на лёд расставлено 22 запрещающих знака, предупреждающих об опасности. Ледовых переправ на территории Ханты-Мансийска нет. Спасатели города ежедневно патрулируют места возможного выхода людей на лёд и проводят беседы.