У жителя Когалыма нашли сверток с наркотиком Фото: ОМВД России по г. Когалыму

Во время поиска подозреваемых, причастных к незаконному обороту наркотиков, сотрудники отдельного взвода ППСП, в вечернее время по проспекту Шмидта задержали 34-летнего местного жителя. После обыска у молодого человека полицейские нашли свёрток с веществом светлого цвета. Экспертиза показала, что указанное вещество является синтетическим наркотиком массой 0,87 грамма. Мужчина пояснил, что купил наркотик через Интернет для личного употребления.

Отделом дознания ОМВД России по городу Когалыму возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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