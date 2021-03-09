В Пыть-Яхе вместе собрались представители всех волонтерских движений города Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Пыть-Яхе вместе собрались представители всех волонтерских движений города и те, кому в течение года ребята оказывали посильную помощь, – медицинские работники, специалисты сферы образования, государственной муниципальной службы, чтобы отметить годовщину Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

- Хештег «Мы вместе» – это не просто слова, это реальная работа, когда все сплотились и стали помогать тем, кто в этом нуждается, и в первую очередь пожилым людям, тем, кто находится на самоизоляции, а затем и медицинским работникам, – рассказала Эка Шенгелая, руководитель регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в ХМАО – Югре.

- Когда волонтеры пришли нам на помощь, мы были очень рады. Они без страха, с энтузиазмом взялись за дело. Сегодня волонтеры оказывают просто неоценимую помощь медицинским работникам! Во-первых, мы им практически полностью доверили обязанности администратора поликлиники – встретить пациента, провести термометрию, подсказать или даже проводить человека до нужного кабинета, помочь с самозаписью через терминал - поделилась Валентина Мишарина, старшая медицинская сестра поликлиники Пыть-Яхской окружной клинической больницы.

Валентина Мишарина также отместила, что благодаря помощи волонтеров они смогли освободить медперсонал для выполнения других важных функций, например, работе с медицинской документацией.

Кроме того, участники встречи решили показать, насколько крепка и надежна их связь в борьбе с пандемией и провели флешмоб «Паутинка». Они встали в круг и передавали друг другу клубок ниток, паутина оранжевых нитей соединила всех множеством крепких переплетений. Оранжевый цвет - это официальный цвет Всероссийской акции «Мы вместе». Оранжевый апельсин – источник полезных витаминов, вручили волонтёры гостям в завершении встречи, пожелав им крепкого здоровья.