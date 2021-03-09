В Нижневартовском районе выясняют причины ДТП, в котором умер водитель Фото: pixabay.com

Сегодня днём на 15 км автодороги «Лангепас – Покачи», в Нижневартовском районе произошла авария с гибелью и пострадавшими. Как сообщают в УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре, 49-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «УАЗ», за рулём которого находился 67-летний водитель. После чего транспортные средства столкнулись с автомобилем «Газель».

В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и 4 пассажира автомобиля «Газель» получили травмы.

Мы писали ранее о том, как в Нефтеюганском районе произошло ДТП со смертельном исходом, а в аварии в Сургуте под колёсами автомобиля погибла женщина.

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