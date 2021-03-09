Продолжается регистрация участников международного форума «Нефтяная столица»

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24-25 марта в Ханты-Мансийске пройдет четвертый Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица». Регистрация его участников продолжается на официальном сайте мероприятия, заявочная кампания продлится до 18:00 23 марта.

Участие в форуме уже подтвердили представители, молодые специалисты 22 компаний и организаций, студенты и аспиранты из 20 вузов России, Казахстана и Республики Беларусь.

Спикерами деловой программы форума выступят помощник руководителя Администрации Президента Российской Федерации Кирилл Молодцов, председатель комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный, президент Мирового нефтяного совета Тур Фьейран и его коллега из Сербии – Горан Радосавлевич, руководитель Центра компетенций технологического развития Минэнерго России Олег Жданеев, генеральный директор компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» Майкл Коллинс, а также ректор Российского государственного университета нефти и газа им. И.М.Губкина Виктор Мартынов, ветеран нефтяной отрасли Генадий Шмаль. Планируется, что с приветственным словом к участникам форума обратятся представители Министерства энергетики и Министерства природных ресурсов и экологии России, Губернатор Югры Наталья Комарова.

Напомним, в этом году в программе форума – Международный нефтяной академический конгресс имени Ф.К.Салманова, Международная молодежная научно-практическая конференция Совета молодых ученых РАН, конкурс инновационных проектов, практическая площадка «Научно-технологическое развитие в ТЭК», а также лекционный модуль и кейс-марафон образовательного проекта «ЭнерГений».

Ключевая тема мероприятий – «SMART-Нефть». Участники и эксперты обсудят интеллектуальные технологии в нефтегазовой отрасли.

Формат проведения Международного молодежного форума «Нефтяная столица» - гибридный. Частично мероприятия деловой программы пройдут в режиме онлайн. Такие меры были приняты ввиду ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Организаторами форума выступает Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Совет молодых ученых РАН, Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета, Югорский государственный университет, АНО «Интеллектуальный клуб», Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Партнёрами – ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть».

Регистрация участников форума и подробная информация о мероприятии размещена на официальном сайте www.oilcapital.admhmao.ru.