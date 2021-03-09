В Сургуте, при столкновении четырех автомобилей, пострадал мужчина Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы.

В Сургуте произошло столкновение 4 автомобилей: «Грейт Волл», «Рено», «Хендай» и «Лексус». Как сообщают в ГИБДД, 43-летний водитель «Грейт Волл», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП 23-летний водитель «Рено» получил травмы. Все автомобили получили механические повреждения.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 16 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 34 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает водителям о внимательности на дороге и выборе скоростного режима в зависимости от дорожных и погодных условий. А также стоит избегать резких ускорений, торможений и перестроений.