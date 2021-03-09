За три дня мошенники опустошили кошельки югорчан на 4 миллиона рублей Фото: pixabay.com

За выходные в Югре зарегистрировано 29 случаев мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционно. За три дня мошенники опустошили кошельки жителей региона на 4 миллиона рублей. Югорчане, приобретают товары на непроверенных сайтах и верят мнимым банкирам.

Так, 25-летний мужчина и 36-летняя женщина в канун праздника решили подзаработать на цветах и через сайт бесплатных объявлений «Авито» оплатили покупку в сумме 88 тысяч рублей, но заказанный товар так и не поступил.

В Сургуте мужчина, поверил мошеннику, который при телефонном разговоре убедил потерпевшего перевести 450 тысяч рублей якобы для инвестирования сбережений на бирже, но вместо того, чтобы заработать, югорчанин потерял свои накопления.

61-летний житель Советского района получил письмо на электронную почту от крупной нефтяной компании, которая пообещала выгодную покупку заправочной карты на АЗС. Прошёл по ссылке указанной в письме и ввёл реквизиты карты, после чего списались 5 тысяч.

Другой житель окружной столицы, желая купить автомобиль через сайт «Авито», внёс предоплату в сумме 500 тысяч рублей, не подозревая подвоха.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.