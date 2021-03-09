Масленица в Югре пройдет с соблюдением противоэпидемических мер Фото: Управление общественных связей

Начался один из самых масштабных традиционных славянских праздников – масленичная неделя. Масленицу в особенности любят жители севера, так как этот праздник знаменует приход весны и наступление тепла. Проводы зимы сложно представить без массовых гуляний, выступлений народных творческих коллективов и сжигания чучела «Масленицы». Но в этом году Чучело на центральной площади решили не сжигать, а масленицу отметят с соблюдением всех противоэпидемических мер.

В КТЦ «Югра-Классик» 12 и 13 марта пройдут показы русского народного мюзикла «Как Емеля невесту себе выбирал». Ансамбль песни и танца подготовил весёлое сказочное представление. По сюжету в масленичную неделю главный герой решает найти себе невесту и сыграть свадьбу. Весёлые скоморохи устраивают Емеле смотрины. Концертный зал будет заполнен только наполовину.

КДЦ «Октябрь» подготовил праздник в онлайн-формате, который пройдет 14 марта в 12:00. Желающие смогут увидеть театрализованное представление «Широкая Масленица». Югорские творческие коллективы исполнят русские народные песни и танцы.