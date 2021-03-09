В Югре мужчина поругался с бывшей женой и задушил ее

В Югре мужчина поругался с бывшей женой и задушил её Фото: pixabay.com

В Белоярском возбуждено уголовное дело из-за убийства женины.

По версии следствия, 3 марта 2021 года в одной из квартир в 7 микрорайоне в городе Белоярский 46-летний мужчина поругался с бывшей женой. Ссора на почве личных неприязненных отношений переросла в драку, мужчина ударил бывшую кулаком по телу, отчего она упала и ударилась головой о мебель. Затем он схватил правой рукой беспомощную женщину за горло, а левой рукой закрыл ей рот и нос, перекрыв полностью воздух. Женщина скончалась на месте происшествия от асфиксии (удушения).

Мужчину задержали, по решению Белоярского суда он находится под стражей.

По уголовному делу проводится расследование.

Напомним о случае в Кондинском районе. Там мужчина задушил мать своей сожительницы. Женщина была инвалидом и отказывалась от приема пищи, за это он причинил ей травмы хрящей гортани.

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