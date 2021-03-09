Число заболевших коронавирусом в Югре на 9 марта 2021 года увеличилось на 92 человека Фото: pixabay.com

В Югре за весь период пандемии зарегистрировано и лабораторно подтверждено 52 376 случаев новой коронавирусной инфекции. В том числе за минувшие сутки в регионе выявлено 92 человека в 18 муниципалитетах, заразившихся ковидом.

По клинической картине: на момент выявления у 74 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 диагностирована пневмония, у 5 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 84 случаях, по 8 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе на самоизоляции, находятся 4 883 жителя региона, сняты с наблюдения – 196 459 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 1 704 человека, всего прошли обследование 1 453 882 человека.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом за сутки выявлено: в Сургуте – 20; Ханты-Мансийске – 13; Нижневартовске – 13.

Кроме того, случаи коронавируса зафиксированы в Нефтеюганске – 7.

Закрывают список по заболеваемости: Когалым – 4; Урай – 4; Советский район – 4; Нижневартовский район – 4; Березовский район – 4; Нягань – 3; Октябрьский район – 3; Ханты-Мансийский район – 3; Покачи – 3; Пыть-Ях – 2; Кондинский район – 2; Нефтеюганский район – 1; Югорск – 1; Мегион – 1.

Состояние 68 пациентов тяжелое, 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 760 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 85 человек, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 50 403 югорчанина.