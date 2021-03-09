В Белоярском мужчина получит наказание за угон «Мазды-6» Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в округе зарегистрировано 172 преступления, по горячим следам раскрыто 118.

В Кондинском районе мужчина, находясь в посёлке Луговой, спилил навесной замок и проник в квартиру жилого дома по улице Ленина, откуда украл около 40 метров электропроводки и двигатель стиральной машины «Ока 8», причинив тем самым ущерб на сумму 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый признал свою вину и находится под подпиской о невыезде.

В Белоярском мужчина угнал автомобиль «Мазда-6», который стоял у жилого дома в 4 микрорайоне. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске сотрудниками ППСП, около дома по улице Солнечной, задержана 36-летняя женщина, у которой нашли свёрток с наркотиком общей массой около 1 грамма. Возбуждено уголовное, подозреваемая дожидается наказания под подпиской о невыезде.

Кроме того, раскрыто 16 ранее совершенных преступлений. Сотрудники уголовного розыска Ханты-Мансийска нашли подозреваемого, который ранее, украл продукты из магазина по улице Мира. Ущерб составил порядка 3 тысяч рублей. Мужчина признался в совершенном преступлении и теперь находится под подпиской о невыезде.