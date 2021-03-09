В начале весны в Югре зарегистрировано 45 пожаров Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

С 1 по 8 марта в Югре зарегистрировано 45 пожаров. Пожарно-спасательными подразделениями из опасных зон эвакуированы 95 человек, огнеборцы спасли материальные ценности и имущество югорчан на сумму 53 миллионов рублей.

Чаще всего горели жилые дома и квартиры, бани и дачи. А причинами пожаров в большинстве случаев становились нарушения, связанные с использованием электрооборудования и печей. От огня пострадали 35 строений и 7 автомобилей. Травмы получили 2 человека, трое погибли.

Пожарно-спасательные подразделения 32 раза привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий ДТП, при этом спасены 4 человека.

Сотрудники МЧС призывают жителей региона быть бдительными и внимательными, соблюдать правила пожарной безопасности. Спасатели настоятельно рекомендуют не оставлять без присмотра включённые электроприборы и печи, не перегружать электропроводку. Спасатели советуют оборудовать своё жильё автономным пожарным извещателем, который оповестит о пожаре на его начальной стадии.

В случае возгорания незамедлительно сообщите по телефону 101.