Погода в Югре на 9 марта 2021 года: метель Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 9 марта: Днём температура воздуха -12,-17 °С, местами -6,-11 °С, по северу -22,-27 °С. Ночью -22,-27 °С, при прояснениях -32,-37 °С, по востоку округа -15,-20 °С. Облачно с прояснениями. Местами небольшой, по восточным и южным районам умеренный снег, метель. Ветер северо-западный 5-10 м/с, по востоку округа порывы до 15-17 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -12,-14 °С, ночью -23,-25 ºС. Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В Сургуте: Днём -15 °С, ночью -24 °С, небольшой снег, ветер восточный 3-4 м/с.

В Нижневартовске: Днём -12 °С, ночью -14 °С, небольшой снег, ветер переменных направлений 2-4 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -15 °С, ночью -25 °С, небольшой снег, ветер восточный 3-5 м/с.

В Когалыме: Днём -22 °С, ночью -29 °С, небольшой снег, ветер восточный 2-4 м/с.

Иванов день — это, по церковному календарю, день обретения главы Иоанна Предтечи. Праздник обретения главы Иоанна считался днём, когда птицы обретают гнёзда — то есть начинают их строить. Крестьяне помогали им в этом: поправляли старые скворечники в садах, сооружали новые.