В Ханты-Мансийском районе 8 марта сгорел балок, а в Белоярском - пристройка в доме Фото: Татьяна Коркина

В Югре 8 марта произошло два пожара – в Белоярском и Ханты-Мансийском районах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

В 10.51 поступило сообщение о пожаре в пристройке к дому в деревне Пашторы Белоярского района. Открытый огонь ликвидировали ровно через пять минут. В тушении пожара было задействовано 2 человека и 1 единица техника.

В 12.23 стало известно о пожаре в нежилом балке в деревне Ярки на ул. Лесной Ханты-Мансийского района. Открытое горение пожарные ликвидировали в 12.31. Пострадавших нет. Огонь ликвидировали 3 человека личного состава и 1 единица техники.

В обоих случаях органы дознания устанавливают причины возгорания.