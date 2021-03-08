Число заболевших коронавирусом в Югре на 8 марта 2021 увеличилось на 97 человек Фото: Татьяна Коркина

По данным Оперативного Штаба число заболевших коронавирусом в Югре на 8 марта 2021 года увеличилось на 97 человек в 17 муниципальных образованиях. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии составило 52284 человека. Активных случаев на 8 марта 2021 – 1206.

Коронавирус, последние новости в Югре на 8 марта 2021. Фото: Оперштаб

Больше всего заболевших – в Сургуте (19 человек), Нижневартовске (14 человек) и Ханты-Мансийске (11 человек). Раскладку по остальным муниципалитетам смотрите в инфографике: