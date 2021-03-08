В Югре спасатели откопали женщину, которую завалило снегом с крыши дома. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

Сотрудники МЧС по ХМАО-Югре спасли жительницу Советского, которую завалило снегом с крыши дома по ул. Матросова. Как сообщили в пресс-службе ведомства, звонок в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил 5 марта около 18.30 от очевидца происшествия.

Пострадавшую госпитализировали в больницу. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

Прибыв на место ЧП, сотрудники 48-й пожарно-спасательной части сразу начали искать пострадавшую. По словам соседа, он находился в гараже и услышал, как с крыши сходит лавина. Где именно стояла женщина, он пояснить не смог. Времени на поиски было мало, поэтому спасатели решили привлечь дополнительные силы 106-й пожарно-спасательной части. Прощупывая толщи снега, они все-таки смогли обнаружить женщину.

- Освободив голову от снега, мы увидели, что женщина в сознании, - говорит начальник караула 48 пожарно-спасательной части Марат Юнчиц. – Состояние было шоковое, но она держалась. Нужно было дальше вызволять её из снежной западни. На наши вопросы – где и что болит - отвечала спокойно.

После того, как женщину освободили из снежного плена, её передали медикам «скорой помощи». Женщину госпитализировали.