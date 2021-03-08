Погода в Югре 8 марта 2021: холодно и метель Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 8 марта, ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшой и умеренный снег, днем метель. Ветер юго-западный с переходом северо-восточный, северный 5 – 10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -20…-25 ºС, при прояснениях -26…-31°С, на востоке округа -14…-19°С, днем -12…-17 °С, на севере до -23°С, в южных и восточных районах -6,-11 °С.

Погода в Югре на 8 марта 2021. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске облачность с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -21…-23 ºС, днем -12…-14 °С.