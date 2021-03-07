Житель Нижневартовска погиб при пожаре в дачном доме: его тело нашли в бане. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

При пожаре в дачном доме в Нижневартовске сегодня утром, 7 марта, погиб мужчина. Его тело обнаружили пожарные в бане. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнём.

Сообщение на пульт диспетчера огнеборцы получили в 04.31. Прибыв на место ЧП, пожарные увидели, что дом полностью горит, был риск распространения пламени на близлежащие постройки.

- Возгорание было локализовано в 05:04, открытое горение ликвидировано в 05:26. В ликвидации пожара были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники, - отметили в ведомстве.