Число заболевших коронавирусом в Югре на 7 марта 2021 увеличилось на 101 человека Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре на 7 марта 2021 года увеличилось на 101 человека. Таким образом, всего с начала пандемии заразу подхватили 52187 человек. По данным Оперативного штаба, число активных случаев заболевания – 1203.

Фото: Оперштаб

Фото: Оперштаб

Больше всего заболевших в Сургуте (19 человек), затем идет Ханты-Мансийск (13), Нижневартовск (10). В Советском районе, Нягани и Мегионе заболели по 9 человек, в Когалыме – 6.