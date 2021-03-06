В Нефтеюганске предприниматель провернул аферу с «ковидной» субсидией Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, который подозревается в мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения.

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, сотрудники ведомства установили факт хищения субсидии, которую предоставили для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от коронавируса.

Проверка показала, что в сентябре 2020 года руководитель предприятия предъявил в администрацию Нефтеюганска документы, которые подтверждают понесенные затраты за аренду нежилого помещения и ЖКХ. Правда, указанные расходы не соответствовали действительности.

Администрация города предоставила предпринимателю субсидию на сумму более 330 тысяч рублей, то есть, именно эта сумма и была похищена из бюджета города.