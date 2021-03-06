В Нижневартовске 13-летний парень выпал из окна 15 этажа и выжил благодаря сугробу Фото: Татьяна Коркина

Следователи Нижневартовска возбудили уголовное дело по факту падения из окна пятнадцатого этажа 13-летнего мальчика. К счастью, ребенку повезло: от неминуемой гибели его спас сугроб под домом. По данным «СургутИнформ-ТВ», ЧП произошло ещё 3 марта на улице Спортивной. Мальчика с серьезными травмами доставили больницу, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Достоверной информации о причинах падения пока нет: следователи отрабатывают несколько версий. Для установления обстоятельств трагедии оперативники пообщаются с родителями, учителями и окружением мальчика. Расследование уголовного дела продолжается.