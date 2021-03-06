В Сургуте две женщины незаконно поставили на учет девять иностранцев Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней и 45-летней женщин, которые подозреваются в фиктивной постановке на учет иностранца или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, во время рейда по пресечению нарушений миграционного законодательства полицейские зафиксировали два случая фиктивной постановки на учет 9-ти иностранцев. Одну из задержанных женщин уже судили за подобное преступление, но должных выводов мадам не сделала.

Теперь обеим женщинам может грозить до трех лет тюрьмы.