В Сургуте трое парней попались полиции с сильнодействующей запрещенкой. Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении трех молодых людей 23-х и 24-х лет по факту незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, мужчин задержали во время оперативно-розыскных мероприятий на автобусной остановке. При себе у них были флаконы с жидкостями и блистеры с капсулами. Позже, когда полицейские досмотрели их автомобиль, нашли ещё 47 флаконов и 28 блистеров. Экспертиза показала, что вещества – сильнодействующие, в том числе и «тропикамид».

Во время расследования уголовного дела, при обыске гаража в одном из сургутских кооперативов, оперативники также нашли картонную коробку, в которой находились: 260 полимерных флаконов общей массой 262 грамма, 1,4 тысячи капсул общей массой 0,55 кг и таблетки общей массой более 220 граммов.

Общая масса изъятых запрещенных веществ составляет около 4 кг. Сейчас молодые люди находятся под домашним арестом, им может грозить лишение свободы на срок до 8 лет.