Куда отгружаются гигабайты трафика югорчан. Фото - "МегаФон".

Югорчане смотрят в два раза больше видео, чем ямальцы, чаще используют для выхода в интернет смартфоны Apple и треть трафика тратят на соцсети. Такие данные получили эксперты МегаФона, изучив собственную статистику. Для анализа бралась обезличенная информация по объему передачи данных со смартфонов, работающих в сети оператора.

Сегодня в международный день выключенного гаджета, особенно интересно заглянуть в складские помещения вашего смартфона и узнать куда же отгружаются гигабайты трафика, когда вы находитесь на работе или дома.

Сети, которые мы выбираем

Впервые в топ-5 соцсетей югорчан попал TikTok. Ценители развлекательного видео подняли его сразу на четвертое место по популярности. Лидером рейтинга остается ВКонтакте. Традиционно его пользователи активнее других делятся фотографиями, смотрят и загружают ролики, слушают музыку и подкасты. Второе место принадлежит Instagram, третья строчка за Одноклассниками. Крупнейшая соцсеть в мире Facebook занимает лишь пятую строчку в предпочтениях северян.

Воцап VS Вайбер

Любимый мессенджер у жителей ХМАО стал WhatsApp. Данное приложение является самым популярным для общения и переписки в России. Трафик, который приходится на него, почти в 14 раз больше, чем на Viber.

Включаем, смотрим, качаем

Youtube и ВКонтакте остаются самыми популярными ресурсами, где югорчане смотрят онлайн-видео. Каждый третий гигабайт трафика используется для просмотра роликов на этих сервисах.

Какие смартфоны предпочитаем

В топе популярных моделей Samsung, Нuawei и Хiaomi По данным аналитиков оператора, жители Югры среди всех регионов Урала занимают первое место по количеству смартфонов Apple в сети, на втором месте свердловчане, а на третьем тюменцы.