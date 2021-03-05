Югорчанин восемь раз переводил деньги мошеннику. Фото: Ольга Крыльцова

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано девять фактов мошенничества и дистанционных краж с банковских карт. Югорчане подарили злоумышленникам около двух миллионов рублей. Абсолютным антилидером по данным показателям стал Сургут и Сургутский район.

– 55-летняя жительница Сургута поверила мнимому специалисту банка и перевела двумя транзакциями порядка 32 тысяч рублей якобы за обещанную страховку. В Советском районе 37-летний мужчина был уверен, что общается по телефону с представителем прокуратуры, который пообещал компенсацию. Не подозревая подвоха, он совершил восемь переводов и отдал мошенникам около 180 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД России по ХМАО – Югре.

Еще один молодой житель Сургута в ходе переписки с собеседником, который выдавал себя за продавца, хотел купить норковую кепку. Мошенник скинул в мессенджере ссылку для оплаты, пройдя по которой мужчина лишился девяти тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.