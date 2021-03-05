В Когалалыме заблокировали доступ к сайту, где продавали паспорта. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Когалыма в интернете нашла сайт, на котором размещалась информация о продаже паспортов гражданина Российской Федерации. Распространение сведений, за которые установлены уголовная или административная ответственность, запрещено.

– За изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. В этой связи в суд направлено административное исковое заявление о признании информации, запрещенной к распространению на территории России, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд требования ведомства удовлетворил. В настоящее время доступ к информации заблокирован.